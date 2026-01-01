Георги Тошев вече не фигурира в Инициативния комитет в подкрепа на кандидатурата за президент и вицепрезидент на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Това съобщиха от пресцентъра на структурата.

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Оттам посочиха, че първо той лично е дал волеизявление да участва в комитета, като е предоставил и данните от личната си карта, необходими за вписването в него. Впоследствие, обаче, е преосмислил заявеното първоначално желание. А това е станало ясно от негова публикация в социалните мрежи, посочиха още от пресцентъра на комитета.

Те му пожелават успех в "бъдещите творчески планове".