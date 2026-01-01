Скоростта на вятъра в Сливен към момента достига 72 км/ч, като той е от север-северозапад.

Това съобщи Доника Радева от отдел „Управление при кризи, аварии и бедствия" към Община Сливен.

В общинския отдел са постъпили сигнали за поражения, причинени от силния вятър. Сигнализирано е за паднала мазилка от сграда, както и за две паднали дървета. Има и сигнал за паднали ламарини.

В момента се гасят и два пожара. По думите на Радева силният вятър затруднява гасенето, тъй като разпалва огнищата.

От Общината следят ситуацията и постъпващите сигнали заради силния вятър.