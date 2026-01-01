Над 20 старинни монети и множество предмети с белези на археологически артефакти са иззети при специализирана полицейска операция в Силистра, съобщиха от МВР.

Акцията е проведена на 25 септември от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Силистра.

Около 15:00 часа криминалистите спрели за проверка лек автомобил „Дайхатсу“, в който пътували двама мъже на 60 и 83 години. При претърсването на автомобила бил открит куфар с над 22 старинни монети и фрагменти от предмети с белези на археологически ценности.

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В багажника полицаите намерили металдетектор, самоделен уред за търсене на артефакти и лопата.

Последвали претърсвания на домовете на двамата мъже в Силистра. Оттам са иззети общо осем металдетектора с различни приспособления, повече от 20 старинни предмета, предимно метални съдове, както и карти на археологически местности.

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Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа.

Назначени са историко-археологическа и нумизматична експертизи. По случая е образувано досъдебно производство.