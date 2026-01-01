В края на април при специализирана полицейска операция на служители на ГДБОП и ДАНС са иззети над 4000 предмета с белези на културни ценности. Това съобщиха от МВР.

В хода на акцията, при условията на неотложност, са извършени процесуално-следствени действия на седем адреса в Благоевград, Сандански и Кюстендил, както и в едно превозно средство.

Оттам са иззети 3819 антични монети, 180 антични предмета с белези на културни ценности, 13 антични пръстена, както и четири металотърсача, електронни устройства, боеприпаси и над 5000 евро.

Задържани са четирима души. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 278 от Наказателния кодекс – за държане на нерегистрирани по надлежния ред археологически обекти. Материалите са докладвани в прокуратурата. Работата по случая продължава.