Мащабна операция "Хидра" е в ход в отговор на лавинообразното нарастване на трафика на наркотични вещества с онлайн платформи и куриерски пратки, предимно поръчвани и от деца. Подробности за акцията дадоха Стефан Бакалов – заместник-директор на Агенция „Митници“, и Десислава Петрова - заместник градски прокурор на София и говорител на Софийска градска прокуратура.

В кратък срок са задържани огромен брой пратки - 1050, с наркотични вещества. Пратките са съдържали продукти със суха тревиста маса - канабиноиди и полусинтетични канабиноиди, влагани във вейпове, пълнители за е-цигари, жилирани бонбони, курабийки и бисквити.

В товарителниците е липсвало описание на стоката. Пратките са изпращани от страни в Европа чрез онлайн платформи за е-търговия, където притежанието на наркотични вещества не е абсолютно забранено. За целта са използвани услугите на куриерски фирми.

"Броят на засечените пратки е тревожен. Още по-тревожното е, че има случаи, в които доставката е поръчвана от деца и дори родителите им са търсили пратката на децата, очевидно не знаейки какво съдържа тя. Нека родителите да следят по-внимателно какво точно поръчват техните деца и откъде, тъй като в някои държави режимът е по-свободен и два лесен достъп до опасни за тях вещества", обясни прокурор Петрова.

На този етап няма задържани, тъй като пратките са над 1000, поръчани са от различни субекти, изпращачите са онлайн пратформи, базирани в ЕС, каза Стефан Бакалов.