Мъж намушка с нож трима души днес на жп гарата в швейцарския град Винтертур, преди да бъде арестуван, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

Тримата пострадали - швейцарски граждани на 28, 43 и 52 години - са откарани в болница. Няма информация за тежестта на нараняванията им.

Атаката е била извършена малко след 8:30 ч. (9:30 ч. българско време), посочва в изявление регионалната полиция в Цюрих. Мотивът на заподозрения нападател - 31-годишен швейцарец - се разследва.

Винтертур, с население от около 123 000 души, се намира в Североизточна Швейцария, близо до най-големия град в страната - Цюрих.