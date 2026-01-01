С покачването на температурите и все по-честите пътувания, престои навън и посещения на детски центрове и басейни, лекарите напомнят, че сезонът на стомашно-чревните инфекции далеч не е приключил. Един от най-разпространените вируси при малките деца остава ротавирусът, който може да доведе до сериозно обезводняване само за часове.
Педиатри предупреждават, че родителите често подценяват първите симптоми, тъй като инфекцията в началото може да изглежда като „обикновен стомашен вирус“.
Как започва ротавирусът
Най-честите симптоми са:
- повръщане;
- разстройство;
- висока температура;
- отпадналост;
- липса на апетит.
При малките деца състоянието може да се влоши бързо, особено ако не приемат достатъчно течности.
Специалистите предупреждават, че най-опасно е обезводняването. Сред тревожните признаци са:
- сухи устни;
- сънливост;
- липса на сълзи при плач;
- рядко уриниране;
- отказ от вода и храна.
Как се разпространява
Ротавирусът е силно заразен и се предава лесно чрез контакт със замърсени повърхности, ръце, играчки или храна. Именно затова рискът се увеличава в детски градини, площадки, закрити детски центрове и по време на пътувания.
Според лекари вирусът може да засегне цялото семейство в рамките на няколко дни.
Какво съветват лекарите
Специалистите препоръчват:
- често миене на ръцете;
- добра хигиена на играчките и повърхностите;
- прием на повече течности;
- избягване на контакт с болни деца.
При продължително повръщане, висока температура или признаци на обезводняване родителите трябва да потърсят медицинска помощ, особено когато става въпрос за малки деца.
Лекарите напомнят още, че е важно родителите да бъдат внимателни към първите симптоми, тъй като високите температури допълнително увеличават риска от бърза загуба на течности.