С покачването на температурите и все по-честите пътувания, престои навън и посещения на детски центрове и басейни, лекарите напомнят, че сезонът на стомашно-чревните инфекции далеч не е приключил. Един от най-разпространените вируси при малките деца остава ротавирусът, който може да доведе до сериозно обезводняване само за часове.

Педиатри предупреждават, че родителите често подценяват първите симптоми, тъй като инфекцията в началото може да изглежда като „обикновен стомашен вирус“.

Как започва ротавирусът

Най-честите симптоми са:

повръщане;

разстройство;

висока температура;

отпадналост;

липса на апетит.

При малките деца състоянието може да се влоши бързо, особено ако не приемат достатъчно течности.

Специалистите предупреждават, че най-опасно е обезводняването. Сред тревожните признаци са:

сухи устни;

сънливост;

липса на сълзи при плач;

рядко уриниране;

отказ от вода и храна.

Как се разпространява

Ротавирусът е силно заразен и се предава лесно чрез контакт със замърсени повърхности, ръце, играчки или храна. Именно затова рискът се увеличава в детски градини, площадки, закрити детски центрове и по време на пътувания.

Според лекари вирусът може да засегне цялото семейство в рамките на няколко дни.

Какво съветват лекарите

Специалистите препоръчват:

често миене на ръцете;

добра хигиена на играчките и повърхностите;

прием на повече течности;

избягване на контакт с болни деца.

При продължително повръщане, висока температура или признаци на обезводняване родителите трябва да потърсят медицинска помощ, особено когато става въпрос за малки деца.

Лекарите напомнят още, че е важно родителите да бъдат внимателни към първите симптоми, тъй като високите температури допълнително увеличават риска от бърза загуба на течности.