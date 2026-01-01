Официалният фонд за възстановяване на Газа към „Съвета за мир“ на президента на САЩ Доналд Тръмп не разполага с никакви средства, въпреки обещаните милиарди долари от държавите членки, съобщи източник, запознат с дейността на структурата.

Тръмп първоначално създаде съвета с идеята за възстановяване на Газа, след като Израел и Хамас се съгласиха на подкрепено от САЩ примирие през октомври с цел прекратяване на двегодишната опустошителна война.

Още в началото обаче той предизвика недоумение, изпращайки широк кръг покани, включително до руския президент Владимир Путин и държави, традиционно далеч от близкоизточната дипломация.

От създаването на съвета досега фондът му - администриран от Световната банка и подкрепен от ООН - не е получил никакви средства от дарителите, заяви източникът пред АФП.

По думите му парите не са били преведени, тъй като фондът е предназначен за етапа на възстановяване и развитие, който все още не е започнал.

Израелските военни операции в Газа продължават въпреки примирието, като по данни на здравното министерство в анклава оттогава са загинали най-малко 910 души.

Израел продължава да контролира 60% от ивицата Газа, включително всички входно-изходни пунктове, докато населението е струпано по крайбрежието.

По-рано „Файненшъл таймс“ съобщи, че съветът е получил дарения директно по сметка в JPMorgan, позовавайки се на негов говорител.

Изданието отбелязва, че за тази сметка не съществуват „независими изисквания за прозрачност“.

Водещи европейски държави са се дистанцирали от инициативата, в която преобладават дългогодишни партньори на САЩ в Близкия изток, идеологически съюзници на Тръмп и по-малки държави, търсещи вниманието му.

Франция и Великобритания са отказали да се присъединят.

Съветът е недвусмислено ръководен не само от Съединените щати, но лично от Доналд Тръмп, който има последната дума и може да остане начело дори след края на президентския си мандат.

Тръмп по-рано заяви, че САЩ ще внесат 10 милиарда долара във фонда, докато Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства са обещали поне по 1 милиард долара.

Съгласно устава на организацията членовете на съвета трябва да платят 1 милиард долара за постоянно място.

Съвместна оценка на ЕС и ООН, публикувана през април, изчислява, че през следващото десетилетие ще бъдат необходими над 71 милиарда долара за възстановяването на опустошената от войната Газа, където хуманитарната ситуация остава „критична“, по данни на ООН.