Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще обяви официално в четвъртък, че присъединилите се към неговия Съвет за мир страни са поели ангажимент да предадат повече от пет милиарда долара за възстановяването и подпомагането на хуманитарните усилия в Газа, предаде Ройтерс.

В днешна публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" Тръмп написа, че страните членки са поели ангажимент да изпратят хиляди служители за одобрените от ООН стабилизационни сили и местната полиция в палестинския анклав.

МС публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“

Президентът на САЩ заяви, че срещата в четвъртък, първата "официална среща на групата", ще се проведе в Института за мир "Доналд Дж. Тръмп", който Държавният департамент наскоро преименува на президента. Очаква се да присъстват делегации от над 20 държави, включително държавни глави.

Създаването на съвета беше "одобрено от резолюция на Съвета за сигурност на ООН" като част от плана на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната между Израел и палестинската ислямистка групировка "Хамас" в Газа.

Тръмп свиква първо заседание на Съвета за мир, ще набират средства за Газа

Докато регионалните сили от Близкия изток, включително Турция, Египет, Саудитска Арабия, Катар и Израел, както и развиващи се страни като Индонезия, се присъединиха към борда, глобалните сили и традиционните западни съюзници на САЩ бяха по-предпазливи.

Припомняме, че церемонията по учредяване на Съвета за мир под патронажа на Съединените щати се състоя на 22 януари в Давос, Швейцария. Тогава към организацията се присъединиха само две от членките на Европейския съюз - България и Унгария.