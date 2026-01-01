Президентът на САЩ Доналд Тръмп има намерение да организира първо заседание на учредения през януари от него Съвет за мир на 19 февруари във Вашингтон, като целта му ще бъде набиране на средства за възстановяване на ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес, като се позова на двама официални представители от администрацията на Тръмп.

Срещата ще включва както лидерите на страни от цял свят, които приеха поканата на Тръмп през януари да се присъединят към Съвета за мир, така и членове на Изпълнителния комитет за Газа, който следи спецификата на управлението на тази палестинска територия, нейната сигурност и нейното развитие.

Засега не е ясно колко лидери са приели поканата на Тръмп за срещата във Вашингтон, която все още не е официално обявена. Подробности от дневния му ред също се финализират.

Заседанието ще се проведе в сградата на американския Институт за мир, който вече носи името Институт за мир "Доналд Тръмп". Администрацията на Тръмп иззе сградата на неправителствената организация и уволни почти половината от персонала на Института.

Новият Съвет, учреден от Тръмп, първо беше разглеждан като механизъм, фокусиран върху прекратяването на войната между Израел и "Хамас" в Газа. Постепенно амбициите във връзка с него се разраснаха до това той да има по-широк мандат, за да разрешава глобални кризи, отбелязва АП. Както изглежда новият Съвет е последното усилие на САЩ да засенчи ООН в момент, в който Тръмп си е поставил за цел да рестартира международния ред след Втората световна война, коментира агенцията.

Много от водещите съюзници на САЩ в Европа и на други места по света отказаха да се присъединят към Съвета, за който подозират, че е опит да съперничи на Съвета за сигурност на ООН, отбелязва АП.

Dariknews припомня, че България бе сред основателите на учредяването на Съвета за мир в Давос.

Подписаното от премиера в оставка Росен Желязков членство на България в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп няма да бъде внесено за ратификация в рамките на 51-вото Народно събрание, съобщи в края на януари Министерството на външните работи.