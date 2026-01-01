Европейският съюз ще участва в първото заседание на създадения от президента на САЩ Доналд Тръмп „Съвет за мир“, което ще се проведе тази седмица, но Брюксел няма да се присъединява към него като член, подчерта говорител.

Европейският комисар по въпросите на Средиземноморието Дубравка Шуица ще отпътува за Вашингтон, за да представлява ЕС на срещата в четвъртък, 19 февруари.

„Тя ще участва в заседанието на Съвета за мир в частта, посветена конкретно на Газа. Нека подчертая, че Европейската комисия няма да става член на Съвета за мир“, посочи говорителят на ЕС Гийом Мерсие, цитиран от АФП.

Той допълни, че участието на изпълнителната власт на ЕС е част от „дългогодишния ѝ ангажимент“ към прилагането на примирието в Газа и „в подкрепа на възстановяването и следкризисното развитие“ на територията.

„Съветът за мир“, чийто председател е Тръмп, първоначално беше замислен да наблюдава примирието и възстановяването на Газа след войната между Хамас и Израел.

С времето обаче предназначението му се разшири до решаването на различни международни конфликти, което породи опасения, че американският президент се стреми да създаде алтернатива на Организацията на обединените нации.

Някои държави членки на ЕС вече изразиха тревога във връзка с инициативата.

„Все още имаме редица въпроси относно няколко елемента на Съвета за мир: първо - за неговия обхват, второ - за управлението му, и трето - за съвместимостта му с Устава на ООН“, заяви говорителят на ЕС по външните работи Ануар Ел Ануни.