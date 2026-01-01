Бившият български министър на отбраната и външните работи и бивш пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов става върховен представител за ивицата Газа. Това стана ясно на 17 януари, след като Белият дом публикува официално съобщение на уебсайта си, обявявайки списък с членовете на Съвета за мир в Газа, който според плана на президента на САЩ Доналд Тръмп временно ще управлява палестинския анклав.

"В качеството си на върховен представител Младенов ще работи като свързващо звено между Съвета за мир и Националния комитет за администриране на Газа. Той ще подпомага осъществяването на надзор от Съвета върху всички аспекти на управлението, възстановяването и развитието на анклава, като същевременно гарантира координацията между гражданските стълбове и стълбовете за сигурност", посочват от Белият дом.

Кои са участниците и поканените в Съвета за мир, сформиран от Доналд Тръмп

В допълнение към Съвета са създадени два органа: технократски палестински комитет, който да администрира ивицата, и "изпълнителен съвет", който изглежда ще играе по-скоро консултативна роля.

Съветът за мир ще се занимава с въпроси като укрепване на управлението, регионалните отношения, възстановяването, привличането на инвестиции, финансирането и мобилизирането на капитал за възстановяване на палестинския анклав.

В него фигурират: Доналд Тръмп, държавният секретар на САЩ Марко Рубио, американският специален пратеник Стив Уиткоф, зетят на Тръмп и неофициален медиатор - Джаред Къшнър, бившият британски премиер Тони Блеър, американският милиардер Марк Роуън, президентът на Световната банка Аджай Банга, както и президентският съветник Робърт Гейбриъл. Съгласно обявения план Тръмп ще бъде председател на съвета.

Белият дом обяви състава на Съвета за мир в Газа с върховен представител Николай Младенов

В изявлението на Белия дом се посочва, че всеки член на Съвета за мир ще отговаря за определена област, която е от решаващо значение за стабилизацията и дългосрочния успех на Газа, включително, но не само, изграждане на капацитет за управление, регионални отношения, възстановяване, привличане на инвестиции, мащабно финансиране и мобилизиране на капитал. В изявлението не се посочва как точно ще бъдат разпределени отговорностите между членовете.

Технократският комитет за управлението на Газа, който ще действа под надзора на Съвета за мир, има за цел да наблюдава възстановяването на основните обществени услуги, публичните институции и стабилизирането на ежедневния живот в анклава. Той е съставен от 15 души и се председателства от бившия палестински заместник-министър Али Шаат.

В изпълнителния съвет на комитета са номинирани: Стив Уиткоф, Джаред Къшнър, Тони Блеър, Марк Роуън, Николай Младенов, координаторът на ООН за Близкия изток Сигрид Кааг, турският външен министър Хакан Фидан, катарският дипломат Али Тауади, шефът на египетското разузнаване Хасан Рашад, израелският милиардер Якир Габай и министърката на ОАЕ за международно сътрудничество Рийм бинт Ебрахим Ал Хашими.

Генерал-майор Джаспър Джефърс, бивш командир на Силите за специални операции на САЩ, ще бъде назначен за командир на Международните сили за стабилизация (International Stabilization Force - ISF). По-рано тази седмица президентът на САЩ отбеляза, че Съветът за сигурност на ООН с огромно мнозинство е приел Резолюция 2803, с която упълномощи Съвета за мир и страните, които работят с него, да учредят тези сили в Газа.

Кои са участниците и поканените в Съвета за мир, сформиран от Доналд Тръмп

Вчера Тръмп покани Индия и Русия да се присъединят инициативата, припомня NDTV. В писмото си до индийския премиер Нарендра Моди американският държавен глава припомня обявявения на 29 септември всеобхватен план за прекратяване на ескалацията в палестинския анклав, както и своята 20-точкова пътна карта за постигане на мир в Близкия изток.

„Сега е време всички тези мечти да бъдат превърнати в реалност. В сърцевината на плана стои Съветът за мир – най-впечатляващият и значим съвет, събиран някога, който ще бъде създаден като нова международна организация и преходна управляваща администрация“, написа Тръмп в социалната мрежа TruthSocial по-рано тази седмица.

Той допълни, че целта е да се сформира „изтъкната група държави“, готови да поемат „благородната отговорност“ за изграждането на траен мир - „чест, запазена за онези, които са готови да водят с личен пример и да инвестират решително в сигурно и проспериращо бъдеще за идните поколения“.

Подобни покани президентът на САЩ е отправил до около 60 държави, включително до съседката на Индия - Пакистан, чието правителство по-рано заяви, че ще се включи в международните усилия за мир и сигурност в палестинския анклав.

Няколко чуждестранни лидери потвърдиха, че са получили покани от администрацията на Тръмп, без да уточнят дали ще я приемат.

Сред тях са: албанският премиер Еди Рама, аржентинският президент Хавиер Милей, бразилският президент Лула да Силва, канадският премиер Марк Карни, кипърският президент Никос Христодулидис, египетският президент Абдел Фатах ас Сиси, турският президент Реджеп Тайип Ердоган, кралят на Йордания Абдула II, италианският премиер Джорджа Мелони, унгарският премиер Виктор Орбан и румънският президент Никушор Дан.

България приветства обявяването на началото на втората фаза от Всеобхватния план за прекратяване на конфликта в Газа на президента Тръмп, подкрепен от Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН, съобщиха от българското Министерство на външните работи на 17 януари.

"За мен е чест и огромна отговорност, че бях номиниран да поема роля в Съвета за мир и като Върховен представител за Газа, работейки тясно с невероятния Али Шаат, и неговия силен екип от Националната комисия за администриране на Газа (НКАГ). Тяхното сформиране е ключов елемент от това, което е необходимо, за да донесем мир в изстрадалата ивица", написа Младенов във Facebook, след като ясно, че е номиниран да поеме роля в Съвета за мир и като Върховен представител за Газа.

Особено съм благодарен на президента Тръмп за неговото смело лидерство и решителна дипломация, които направиха това възможно, допълни той.

Припомняме, че през октомври м.г. Израел и палестинската групировка "Хамас" подписаха план, който гласи, че палестинският комитет от технократи, който ще управлява ивицата Газа, ще бъде контролиран от т. нар. международен Съвет за мир, чиято задача ще бъде да наблюдава управлението през преходния период.

Кой е Николай Младенов

БТА

Николай Младенов е роден на 5 май 1972 г. в София, завършил е Университета за национално и световно стопанство и има магистратура по военни науки от King’s College в Лондон.

Кариерата му започва в Съюза на демократичните сили (СДС), където е говорител и заместник-председател, а след това и депутат в 39-ото Народно събрание. Между 2007 и 2009 г. е депутат в Европейския парламент от групата на ЕНП-ЕД-ГЕРБ.

След завръщането си в България става министър на отбраната (юли 2009 - януари 2010 г.) и след това министър на външните работи в правителството на Бойко Борисов до март 2013 г.

През 2013 г. е назначен за специален представител на генералния секретар на ООН за Ирак, а по-късно - за специален координатор за Близкоизточния мирен процес, където работи за намаляване на напрежението между Израел и Палестина.

След приключване на мандата си в ООН той работи в академична и стратегическа среда, включително в САЩ, и анализира международни конфликти.