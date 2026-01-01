Кремъл съобщи днес, че руският президент Владимир Путин е бил поканен в Съвета за мир за Газа, предвиден в плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Белият дом обяви състава на Съвета за мир в Газа с върховен представител Николай Младенов

Москва проучва предложението и се надява на контакти във връзка с него с Вашингтон.

През октомври Израел и палестинската въоръжена групировка "Хамас" подписаха плана, който гласи, че палестинският комитет от технократи, който ще управлява ивицата Газа, ще бъде контролиран от т. нар. международен Съвет за мир, чиято задача ще бъде да наблюдава управлението през преходния период.

Сред членовете ще бъдат американският държавен секретар Марко Рубио, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, бившият британски министър-председател Тони Блеър и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, съобщи Белият дом. Тръмп ще бъде председател на Съвета за мир, съгласно обявения план. всеки от тях ще отговаря за определена област, която е от решаващо значение за стабилизацията и дългосрочния успех на Газа, включително, но не само, изграждане на капацитет за управление, регионални отношения, възстановяване, привличане на инвестиции, мащабно финансиране и мобилизиране на капитал.

Бившият български министър на отбраната и външните работи и бивш пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов става върховен представител за ивицата Газа.