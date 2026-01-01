Президентът на САЩ Доналд Тръмп започна формирането на т. нар. Съвет за мир за Газа, като няколко чуждестранни лидери вече потвърдиха, че са получили покана да се присъединят към него, съобщи Франс прес.

Белият дом уточни, че съгласно подкрепяния от Вашингтон план за слагане край на войната ще сформиран Съвет за мир, председателстван от Тръмп.

В допълнение към този Съвет са създадени два органа: технократски палестински комитет, който да администрира ивицата Газа, и "изпълнителен съвет", който изглежда ще играе по-скоро консултативна роля.

Кой влиза в Съвета за мир



Съветът за мир ще се занимава с въпроси като укрепване на управлението, регионалните отношения, възстановяването, привличането на инвестиции, финансирането и мобилизирането на капитал за възстановяване на ивицата Газа.



В него фигурират: президентът на САЩ Доналд Тръмп, държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф, зетят на Тръмп и неофициален медиатор - Джаред Къшнър, бившият британски премиер Тони Блеър, американският милиардер Марк Роуън, президентът на Световната банка Аджай Банга, както и президентският съветник Робърт Гейбриъл.

Технократски комитет за управлението на Газа



Технократският комитет за управлението на Газа, който ще действа под надзора на Съвета за мир, има за цел да наблюдава възстановяването на основните обществени услуги, публичните институции и стабилизирането на ежедневния живот в Газа. Той е съставен от 15 души и се председателства от бившия палестински заместник-министър Али Шаат.



В изпълнителния съвет на комитета са номинирани: Стив Уиткоф, Джаред Къшнър, Тони Блеър, Марк Роуън, българският дипломат и бивш пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов, координаторът на ООН за Близкия изток Сигрид Кааг, турският външен министър Хакан Фидан, катарският дипломат Али Тауади, шефът на египетското разузнаване Хасан Рашад, израелският милиардер Якир Габай и министърката на ОАЕ за международно сътрудничество Рийм бинт Ебрахим Ал Хашими.

Поканените от Тръмп международни лидери



Няколко чуждестранни лидери или техни представители заявиха, че са получили покана от администрацията на Тръмп, без да уточнят дали ще я приемат.

Сред тях са: албанският премиер Еди Рама, аржентинският президент Хавиер Милей, бразилският президент Лула да Силва, канадският премиер Марк Карни, кипърският президент Никос Христодулидис, египетският президент Абдел Фатах ас Сиси, турският президент Реджеп Тайип Ердоган, кралят на Йордания Абдула II, италианският премиер Джорджа Мелони, унгарският премиер Виктор Орбан, румънският президент Никушор Дан и премиерът на Пакистан Шeхбаз Шариф.



Инициативата предизвиква реакции сред експерти и правозащитни организации, които поставят въпроси за международната роля на САЩ и за начина на управление на Газа в преходния период, отбелязва АФП.