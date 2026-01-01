Община Кочериново вече разполага с нов електромобил, който ще се използва за нуждите на социалните услуги. Превозното средство беше представено днес по време на пресконференция, на която беше акцентирано върху значението на инвестицията за хората, които ежедневно разчитат на подкрепа.

Община Кочериново

Електромобилът е закупен по проект BG-RRP-13.009-0062 „Закупуване на електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги, функциониращи на територията на община Кочериново“, реализиран по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, в рамките на европейската инициатива REPowerEU.

С реализирането на проекта Община Кочериново прави още една важна стъпка към модерни, достъпни и екологично устойчиви социални услуги. Новото електрическо превозно средство ще се използва за нуждите на социалната дейност в общината, като ще осигури по-надежден, икономичен и щадящ околната среда транспорт.

Към автомобила е осигурена и зарядна станция с мощност 22 kW, отговаряща на всички съвременни изисквания и стандарти за чиста мобилност. Очаква се използването на електромобила да доведе до значително намаляване на въглеродните емисии, както и до оптимизиране на разходите за гориво и поддръжка.

По време на пресконференцията беше подчертано, че инвестицията е не просто придобиване на нов автомобил, а реална грижа за хората, които ежедневно разчитат на социалните услуги в общината. Новият електромобил ще подпомогне работата на социалните екипи и ще улесни достъпа до услуги за нуждаещите се жители на община Кочериново.

Проектът се реализира по Договор № BG-RRP-13.009-0062-C01 по процедура BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“.

С тази инвестиция Община Кочериново показва последователност в усилията си за устойчиво развитие, грижа за околната среда и по-добри условия за жителите.