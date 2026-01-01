Глобите за редица често срещани нарушения на правилата за движение в Белгия ще бъдат увеличени с 10% от 1 юли, съобщи министърът на правосъдието Анелис Верлинден, цитирана от агенция Белга.

"Увеличението на глобите за нарушения, за които се налага незабавна санкция, ще влезе в сила на 1 юли", заяви Верлинден.

Промяната ще засегне, наред с други нарушения, лекото превишаване на ограничението на скоростта и използването на мобилен телефон по време на шофиране. Така глобата за използване на телефон зад волана ще достигне 201 евро.

По-високи санкции ще плащат и шофьорите, които бъдат заловени с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата граница от 0,5 промила. Мярката беше обявена още в края на миналата година от правителството на премиера Барт де Вевер.

Според Верлинден увеличението на глобите се очаква да донесе около 50 млн. евро допълнителни приходи годишно, които ще бъдат инвестирани в съдебната система. Белгийското правосъдие е изправено пред редица проблеми, сред които пренаселеността на затворите и необходимостта от модернизация на съдебната инфраструктура.

Глобите за пътни нарушения вече са значителен източник на приходи за държавата. През 2025 г. белгийската полиция е регистрирала за първи път над 10 милиона нарушения на правилата за движение, което се равнява на около 27 000 нарушения дневно.

Очаква се приходите от пътни глоби през тази година да достигнат приблизително 600 млн. евро.