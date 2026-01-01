Заразените с морбили в страната са 446 души, отчитат данните към 6 юли, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването.

Заболели от морбили са регистрирани в 11 области на страната, като най-много са случаите в областите Враца - 222, Плевен - 140, Ловеч - 55, показва още справката. Болни от морбили са отчетени и в областите Монтана -11, София-град- осем, Варна- трима, Русе - трима, Видин - един, Перник - един, София-област - един, Търговище - един.

От всички заразени 368 са деца. При 228 от общия брой заболели липсва ваксиниране срещу болестта поради ненавършена възраст или други причини, а при 37 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени 48 826 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

Морбили е заразно заболяване, за което в страната се прилага задължителна имунизация. Ваксинирането се извършва на 13-месечна възраст и при навършване на 12-годишна възраст. Ваксината е безплатна.