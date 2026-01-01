Над 2600 нарушения са установени при тежкотоварните автомобили само за седмица, а институционалната липса на денонощен контрол превръща пътищата в предпоставка за тежки инциденти. За това алармира Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

По официални данни, предоставени по Закона за достъп до обществена информация, за периода от 30 юни до 6 юли 2026 г. са регистрирани общо 2673 нарушения от страна на водачи на камиони. Статистиката сочи 2145 случая на движение в лентата за изпреварване, където това е забранено, 399 нарушения за неплатена тол такса, 107 случая на претоварени машини, 15 санкции за неизползване на обезопасителни колани и 7 нарушения за движение в аварийната лента.

От ЕЦТП подчертават, че тези цифри не са просто статистика, а ясна диагноза за системен проблем. Въпреки че инфраструктурата е ключов елемент за безопасността, общественият дебат не бива да се заключва единствено в нея. Когато камионите изпреварват в забранени участъци, движат се претоварени, в лошо техническо състояние или водачите не спазват времето за почивка, проблемът се корени в липсата на ефективен контрол.

Експертите отчитат черна серия от инциденти с тежкотоварни машини в последните седмици. На 24 юни при тежка катастрофа с камион, преминал през мантинелата на АМ „Тракия“ край Ямбол, загинаха трима души, сред които две деца. Подобни инциденти блокираха движението и по магистралите „Струма“ и „Хемус“, както и край софийското село Мало Бучино.

От 1 юли Националното тол управление вече заснема камионите, които нарушават забраната за изпреварване, и предава доказателствата на МВР. От ЕЦТП обаче поставят въпроса какво реално правят контролните органи с тези данни. Основен парадокс остава режимът на работа на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Официалното работно време на контролния орган е от 9:00 до 17:30 ч. само в делнични дни. От ЕЦТП напомнят, че тежкотоварният трафик не спира след 17:30 ч. и камионите не изчакват администрацията да отвори, за да тръгнат по магистралите.

Според анализа е наложителна спешна синхронизация между ИААА, МВР и Националното тол управление. Ако тези три системи не заработят като единна превантивна мрежа, нарушенията ще продължат да се трупат, а държавата ще остане в ролята си на регистратор на жертви и ще се оправдава за инцидентите постфактум, вместо да ги предотвратява.