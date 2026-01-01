Представители на Централната избирателна комисия (ЦИК) и омбудсманът обсъдиха възможностите и мерките за гласуване на хората с увреждания за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на България, съобщиха от ЦИК.

По време на работна среща са обсъдени различни съвместни инициативи за подобряване на достъпността на изборните секции, чрез които хората с увреждания да могат да упражнят правото си на глас.

В рамките на срещата е отчетено досегашното успешно сътрудничество между ЦИК и омбудсмана, част от което е въвеждането на тактилни шаблони за гласуване на незрящи в 400 секции в страната. Шаблоните бяха използвани по време на изборите за народни представители през април 2026 г. Възприе се разбирането, че осигуряването на достъпна изборна среда е постоянен процес, за който ще се търси активен диалог с организациите на хората с увреждания, експерти, както и съдействие от различни институции.

Централната избирателна комисия ще продължи да работи за решения, които допринасят за по-достъпен, приобщаващ и ефективен изборен процес както за хората с увреждания, така и за всички избиратели.

През април тази година ЦИК реши 400 тактилни шаблона с брайлово изображение за гласуване на незрящи избиратели с хартиени бюлетини да бъдат изработени и предоставени на МИР Благоевград, МИР Пловдив – град, 23 МИР София, 24 МИР София и 25 МИР София.