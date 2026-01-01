Столичният общински съвет ще разгледа предложения за увеличаване на капитала на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, учредяване на общинско дружество за търговия с електрическа енергия, отчети и доклади, свързани с транспорта, околната среда, образованието и други. Това предвижда предварителният дневния ред на Съвета, публикуван на сайта на Столичната община.

Общинските съветници ще разгледат предложение за увеличаване на капитала на „Столичен електротранспорт“ ЕАД с близо 41,8 млн. евро чрез парична вноска от Столичната община. В мотивите към доклада се посочва, че средствата са необходими за извършване на авансови плащания по договори за доставка на нови трамваи и тролейбуси, финансирани по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027, за да се осигури изпълнението на проектите в предвидените срокове.

Съветниците ще обсъдят и предложение за учредяване на еднолично общинско дружество за търговия с електрическа енергия. Според вносителите чрез новото дружество ще се създаде възможност за по-ефективно управление на произведената от общински обекти електроенергия, участие на свободния пазар на електроенергия и оптимизиране на разходите за електроснабдяване на общинските структури.

В дневния ред е включен и доклад за подписване на меморандум за сътрудничество между Столичната община, Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите и Дирекция „Природен парк „Витоша“, както и допълнително споразумение за изграждане и поддържане на наблюдателна площадка в местността Копитото.

Общинските съветници ще разгледат годишния отчет за изпълнението през 2025 г. на Комплексната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столичната община, както и предложение за участие на Общината като асоцииран партньор по проект „ОПОРА“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

Съветът ще обсъди още доклад за изграждане на нов учебен корпус и многофункционална спортна зала към Шесто основно училище „Граф Н. П. Игнатиев“, както и предложение за увеличаване на капитала на „Столичен автотранспорт“ ЕАД чрез непарична вноска.

В дневния ред са включени още предложения, свързани с разпореждане с общинска собственост, подробни устройствени планове, както и промени в състава на съвети на директорите и контролни органи на общински дружества.