Разчетът за милиард и половина беше приет с мнозинство, въпреки критиките към бюджета на кмета Васил Терзиев и неговата администрация. Повдигнаха се въпроси за неплатени хиляди към държавни медицински центрове.

Общинският съветник Ваня Григорова припомни, че на Комисия по здравеопазване левицата в местния парламент не подкрепи предложения бюджет. „Никой не беше сметнал за нужно да отрази всички приети от Столичен общински съвет решения, които са свързани със закупуване на оборудване или извършване на ремонти в общински лечебни заведения. Получихме много неудовлетворителен отговор от представителя на финансова дирекция, че там са заложени само проекти, които имат сключени договори и са в напреднал етап на приключване“, заяви Григорова. Тя категорично заяви, че няма да подкрепи разчета, защото администрацията на кмета пренебрегва решенията на СОС.

Карлос Контрера от ВМРО разкритикува липсата на фокус в бюджета. „Няма критерии защо някои решения на СОС влизат за финансиране, а други – не“, каза той и отбеляза, че се включват проекти за финансиране, по които даже няма започнати процедури. „Дори и това, което вие гласувате не се изпълнява от администрация“, заяви той.

Проф. Вили Лилков от „Синя София“ също се обяви против разчета. Според него първо е трябвало да има един политически разговор, иницииран от кмета, за реформи, за оптимизация, за нови политики.

„Намираме се в условията на финансова криза, виждате държавата какъв бюджет ще приеме, ще нарасне дългът, а Столична община продължава да приема бюджети на принципа „copy – paste”, няма да приемем бюджета, докато не видим разговор за промени“, заяви проф. Лилков.

Повдигна се въпросът защо кметът Терзиев не присъства на обсъждането на доклада, но представители на ПП-ДБ представиха решенията на администрацията.

Бойко Димитров отбеляза: „В момента не приемаме бюджет, защото няма държавен бюджет. Приемаме разчет за приходите и разходите и най-важното капиталова програма. Аз мисля, че политиките са пределно ясни и ние, когато приемаме бюджетите предишните години, виждаме какви са приоритетите. В образованието, инфраструктурните проекти, които се продължават са сериозен приоритет, има инвестиции в зелената система. Беше изредено какво няма, но не се каза колко пари са вложени в болниците. Не можем като държавата да си позволим 6-7% дефицит, това са парите в бюджета“.

Симеон Ставрев от ДБ представи инфраструктурните проекти, заложени в доклада.

Предвижда се разплащане за ул. „Емилиян Станев“ и настилката по ул. „Янко Сакъзов“. Ще се изплати подмяната на релсовия път по бул. „Мария Луиза“. Ще се удължи втората част на булевард „Рожен“ – от жп надлеза до ново изградения участък. Ще се изгради булевард „Копенхаген“, свързващ „Младост“ и „Дружба“, трамвайното трасе на булевард „Скобелев“. Заложени са и строителството на метрото към Левски Г и буферен паркинг по „Владимир Вазов“.

„Миналата година имаме едни от най-високите процента изпълнение в последните много години, така че се видя как трябва да се работи. Не това, което сме приели в началото на годината да остане циментирано до края на годината, а когато се види къде се предвиждат по-бързо проектите, да се насочват там средствата, за да се случат“, заяви Бойко Димитров.

В крайна сметка с 42 гласа „за“, 2 „против“ и 7 „въздържал се“, Столичен общински съвет прие разчета за приходите и разходите на Столична община за 2026 г. до приемането на Закона за държавен бюджет на Република България за 2026 г.