Фламингото FLAMI е новото предложение за талисман на „Евровизия Бургас 2027“.

Идеята е представена в социалните мрежи от eurovision.burgas, като розовата птица е избрана заради връзката си с природата и облика на морския град.

Вместо чайка - Kapi може да стане новият нестандартен талисман на „Евровизия“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Фламингата вече са част от природната картина на Бургас и могат да бъдат наблюдавани в района на Бургаските езера.

Според авторите на предложението розовият цвят носи настроение, любов и позитивна енергия - усещания, които се вписват и в духа на музикалния конкурс.

Идеята е FLAMI да бъде ярък, забавен и леко екстравагантен герой, който да танцува, да се появява на сцената и да посреща гостите на града. Така фламингото би могло да се превърне в разпознаваем символ на Бургас пред европейската публика.

Това обаче не е единственото предложение за талисман на „Евровизия 2027“ в Бургас. Сред номинираните идеи са още капибарата, която вече привлече внимание със своя забавен и добронамерен образ, и гларусът - птицата, превърнала се в един от най-разпознаваемите символи на морския град.

Предлагат гларус да стане символ на „Евровизия 2027“ (СНИМКА)

Трите предложения носят различен характер - фламингото представя природата и езерата, капибарата - забавната и приятелска страна на Бургас, а гларусът - морския дух на града.

Кой от тримата ще се превърне в лицето на „Евровизия Бургас 2027“? Изборът обещава да бъде цветен - точно като самия град.