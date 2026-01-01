Българската изпълнителка Дара, победител в "Евровизия 2026", даде интервю за Си Ен Ен Тюрк, в което разказа както за пътя към победата, така и за връзката си с Турция. Дара заяви, че победата ѝ е обединила Балканите и че харесва и често посещава Турция. Тя призова страната да се върне на сцената на "Евровизия", предава кореспондентът на БТА Айше Сали.

В интервюто Дара заяви, че в нощта на гласуването сякаш е била в сън и че никой не е вярвал, че България ще спечели. Българската певица каза също така, че смята, че Турция трябва да се върне обратно в "Евровизия". Тя определи песента „Дум тек-тек“ на Хадисе, с която през 2009 г. Турция се класира на четвърто място в конкурса, като нейна любима.

При излъчването на интервюто Си Ен Ен Тюрк припомни, че България печели "Евровизия" за първи път в историята на конкурса, а победата се връща на Балканите след 19 години.

В интервюто Дара каза, че за нея конкурсът не е само музикална победа. „Според мен с тази песен, с любовта и подкрепата, която получихме, най-накрая обединихме Балканите. Може би от 5-годишна съм влюбена в Турция и съм много щастлива, че получих вашата подкрепа“, каза Дара.

Медията отново припомни, че съпругът ѝ има турски корени и това е причината тя често да посещава страната.

„Не мога да говоря турски, но де да можех да говоря спокойно. Съпругът ми е турчин и семейството му живее от дълги години в България. Сестра му все още е в Турция. Племенниците ни са там. Много обичаме Турция“, разказа Дара.

Певицата подчерта, че всяка година идва в Турция и обикалят различни градове в страната.

„Разбира се, че понеже Одрин е най-наблизо и семейството ни е там, ходим често. Но все по-често ходим и до Истанбул“, обясни Дара.

В интервюто тя посочи, че в Турция най-много ѝ харесва в Ефес, а в хората – гостоприемството.

Дара сподели, че все още не може да повярва, че е спечелила. „Следях гласуването. Виждах, че България е на челните места, но не ми се струваше истина. Изглеждаше като сън. Мозъкът ми не успя да проумее това, докато не обявиха, че съм победител. Все още не съм го възприела напълно“, заяви Дара.