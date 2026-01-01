DARA направи силно емоционално изявление по време на първата си пресконференция след историческата победа на „Евровизия“ 2026. Видимо развълнувана, певицата благодари на всички, които са подкрепили нея и песента „Bangaranga“ по пътя към триумфа.

„Не знам дори какво се случва в момента, но е прекрасно. Благодаря на всички за подкрепата“, каза DARA пред журналистите минути след финала.

Изпълнителката сподели, че вярва в силата на музиката да обединява хората, независимо от различията помежду им.

„Искам да благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“. Мисля, че името на тази сила е Господ. Или Вселената. А езикът, който всички говорим, е езикът на музиката“, заяви тя.

По думите ѝ именно музиката има способността „да превръща реалността в нещо по-цветно“ и да свързва хората по начин, който трудно може да бъде обяснен.

DARA не скри и колко значимо е било за нея самото участие в конкурса.

„Изключително съм благодарна за шанса да бъда на „Евровизия“. Всеки ден тук се чувствах защитена, подкрепяна и сякаш всичко е възможно“, каза още певицата.

Тя определи атмосферата зад кулисите като „невероятна общност от хора“ и призна, че още с пристигането си е почувствала конкурса като свой дом.

„Чувствам се готова да се разплача всеки момент, защото всички вече ми липсвате. Почувствах се като у дома си още от първата секунда, в която пристигнах тук“, сподели DARA в края на емоционалното си обръщение.

„Давам цялото си сърце на сцената. Правя това, откакто се помня – от петгодишна“, каза тя, добавяйки, че след десет години труд най-накрая усеща, че усилията ѝ се отплащат.

Изпълнителката изрази благодарност към близките си и екипа, които са били неотлъчно до нея през годините, както и към феновете за подкрепата. Тя определи „Bangaranga“ като песен, носеща силна енергия и емоция, която според нея свързва хората „на ниво вибрации и сърце“.

„Искам да се наплача от сърце след това интервю“, призна още певицата, описвайки натрупаната умора и емоционалния заряд след участието.

DARA подчерта и значението на победата за България, като отбеляза, че страната заслужава по-голяма видимост на международната сцена и че е щастлива от възможността конкурсът да се проведе в София догодина.