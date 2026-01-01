Руските сили свалиха тази нощ 25 дрона в региона около Санкт Петербург, съобщи регионалният губернатор, цитиран от агенциите. Градът в момента е домакин на важен инвестиционен форум.

"Двайсет и пет безпилотни летателни апарата бяха свалени над Ленинградска област. Бойните операции продължават", написа в Телеграм Александър Дрозденко.

В сряда се откри Петербургският форум, наричан популярно "руският Давос" по аналогия със Световния икономически форум, организиран всяка година в швейцарския курорт Давос. Същия ден украинските сили удариха петролен и военен обект близо до мястото на форума, както съобщи Украйна. Гостите на събитието бяха посрещнати от гъст стълб черен дим, който се издигаше над града.

Украйна и Русия с нова размяна на удари преди „руския Давос“ (ВИДЕО)

Според руския президент Владимир Путин Украйна е поразила в сряда металургичен завод.

Форумът приключва днес, ден след речта на Путин в рамките на събитието.

Междувременно осем украински дрона бяха прехванати призори днес, докато летяха към Москва, съобщи в Телеграм столичният кмет Сергей Собянин.

Украйна в последно време засили ударите си с дронове по окупираните територии и Русия в отговор на руските обстрели на нейна територия.