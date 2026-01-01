Случаите на заразени със западнонилска треска в Гърция нарастват, съобщава агенция АНА-МПА, позовавайки се на здравните власти. През последната седмица са регистрирани нови 45 случая. Така общият им брой на заразените достига 110. От усложнения са починали девет души.

81 са пациентите, развили тежки симптоми, засягащи централната нервна система. Всички починали пациенти са били на възраст над 65 години.

Данните показват продължаваща циркулация на вируса и необходимост от повишена бдителност, особено сред уязвимите групи от населението, предупреждава медията.

Ръст на случаите на заразени със западнонилска треска в Гърция

По информация от Националната организация за обществено здраве, случаи на заразяване са установени и проследени в 39 общини в 14 областни центрове.

13 заразени със западнонилска треска в Северна Македония, трима са в тежко състояние

Конкретни случаи на заразяване са регистрирани в районите на Източна Атика, Северна Атина, Западна Атика, Централна Атина, Южна Атина, Пирея, Кардица, Лариса, Трикала, Иматия, Солун, Пела, Серес и Лакония.

Очаква се през следващия период да бъдат диагностицирани нови случаи, както във вече засегнатите райони, така и в нови населени места. Особено интензивна циркулация на вируса тази година се отчита в област Атика, където има увеличен брой заразени в конкретни райони и общини, допълва агенцията.