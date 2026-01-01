Случаите на заразени със западнонилска треска в Гърция бележат ръст, предаде гръцката агенция АНА-МПА, позовавайки се на данни на Националната организация за обществено здраве (ЕОДИ).

Според данните през последната седмица в страната са регистрирани нови 23 случая на заразени със западнонилска треска. От началото на годината до до 5 август регистрираните случаи са 65.

Смъртните случаи вследствие на усложнения, предизвикани от вируса, са общо шест. Двадесет заразени пациента са приети за лечение в болнични заведения.

Западнонилската треска е трансмисивно вирусно заболяване при хора и животни. Болестта се предава основно чрез ухапване от заразени комари, които са преносители на вируса. Най-честите симптоми включват треска, главоболие, мускулни болки и в някои случаи обрив. Повечето хора, заразени с вируса, развиват леки или умерени симптоми, но в редки случаи заболяването може да доведе до сериозни неврологични усложнения като менингит или енцефалит, които могат да бъдат животозастрашаващи.