През изминалото денонощие екипите на Планинската спасителна служба (ПСС) са провели две спасителни акции, съобщиха от службата към Българския Червен кръст (БЧК).

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При едната спасителите са помогнали на жена с травма на глезена в района на хижа „Безбог“ в Пирин. Пострадалата е била транспортирана с въздушна линейка. Сигналът за инцидента е получен чрез системата 112 около 15:00 часа, а мисията е приключила около 18:00 часа, посочиха от ПСС.

При другата акция планинските спасители са оказали съдействие на канадска гражданка с травма на подбедрицата в района на Боянския водопад.

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Условията за туризъм в планините са добри. Температурите са между 15 и 20 градуса. Във високите части има слаб вятър и разкъсана облачност.