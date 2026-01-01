Тежка акция за Планинския спасителен отряд в Сандански. Спасителите са помогнали на жена със счупен глезен в труднодостъпен район в Пирин планина. Това съобщиха на Facebook страницата си от отряда.

Операцията е продължила над 10 часа и преминала при тежки условия във високата планина. Пострадалата туристка е намерена на премката между връх Зъбът и Яловарника.

ПСС

Сигналът до телефон 112 е подаден в късния следобед на 1-ви август. След получаване на сигнала незабавно е сформиран екип от ПСС – Сандански.

Извикан е и хеликоптер, но за съжаление след 2 неуспешни опита за кацане, той не е успял заради изключително трудния терен и така е продължила само наземна акция.

В акцията са участвали четирима планински спасители, един стажант-спасител и трима доброволци.

Екипът е достигнал до пострадалата късно вечерта

На място ѝ е оказана необходимата първа помощ, след това е била обездвижена и поставена в специализирана транспортна количка.

ПСС

Най-тежката част от операцията биал транспортирането ѝ през сложен високопланински терен.

Заради лошия терен евакуацията била насочена към хижа „Пирин“, този маршрут бил избран като по-подходящ за безопасното извеждане на пострадалата.

Помощ оказа и ПБЗН – Сандански

За финалния етап на акцията е осигурен транспорт с бус на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сандански.

Акцията е приключила около 5:00 часа сутринта.

ПСС

След дълги часове усилия пострадалата жена е изведена безопасно от планината.