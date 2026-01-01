Жена и 12-годишно дете, издирвани в района на Боровец през изминалото денонощие, са открити невредими от екипи на Планинската спасителна служба (ПСС).

От ПСС съобщиха, че акцията е приключила успешно. Междувременно спасителите предупреждават туристите да бъдат особено внимателни при преходи в планините днес заради очакваното рязко влошаване на времето следобед.

Двама туристи пострадаха край Мальовица и Сливен, спасители им оказаха помощ

Към момента условията за туризъм са добри и температурите са високи, но в следобедните часове се очакват гръмотевични бури и валежи. От ПСС препоръчват туристите да планират преходите си така, че по това време вече да са в ниските части на планината.

Спасителни акции в планината: Помогнаха на изгубени туристи край Враца и пострадал под връх Безбог

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планинските райони валежите ще бъдат значителни, като на места са възможни и градушки. Ще духа слаб вятър с променлива посока, а привечер в северозападните райони той ще се ориентира от запад-северозапад.

НИМХ предупреждава за интензивни валежи и е обявил жълт код за части от Западна България и отделни райони в централната част на страната.