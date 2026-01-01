За интензивни валежи в четвъртък и жълт код в Западна България, както и в някои централни части на страната, предупреждава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на официалната си интернет страница.

НИМХ

Предупреждението е за областите: Видин, Монтана, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Враца, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив, Смолян, Велико Търново и Кърджали

Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, по Черноморието - между 22° и 26°, за София - около 28°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Значителни ще са валежите в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. В ниските планински части ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад, а по високите – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В петък с усилване на вятъра от северозапад, а в Източна България по-късно през деня – от североизток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от Северна България и на места в Южна, да са значителни. Температурите ще се понижат значително и максималните ще са между 20° и 25°. През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество ще има все още главно в Източна България. В събота до вечерта валежите ще намалеят; вятърът ще бъде предимно от северозапад, до умерен.