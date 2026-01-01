Има лека тенденция за намаляване на броя на пожарите, като тежестта им е несъпоставима спрямо миналата година и те са между 25% и 30% по-малко, съобщи директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов в предаването „Денят започва“ по БНТ.

Изгорелите площи, най-вече в горския фонд, са към 5000 декара тази година, а през 2025 г. бяха около 130 000 декара в същия период, посочи още той. Джартов отбеляза, че това не бива да успокоява, защото все още предстоят горещи дни, а растителността е суха и висока.

Всяко едно запалване може да прерасне в сериозен пожар, подчерта директорът на ГДПБЗН. Според днешната прогноза основно в северозападната част на страната очакваме и силен вятър, а в тези условия пожарите се развиват изключително бързо, затова апелът към гражданите ни е да не използват открит огън. Все още сме в пожароопасния сезон, независимо от това, което показват статистическите данни, каза още той.

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Човешката дейност е основен фактор за пожарите, посочи също Джартов. Почти 100 човека тази година са санкционирани за това, че са предизвикали пожар, но санкциите сами по себе си не решават проблема, важно е да имаме култура и да бъдем по-добре подготвени, добави той.

Тази година използвахме повече дронове, от една страна – за мониторинг, от друга – за процеса по разузнаване, докато се развива пожарът. От мястото на пожарите беше предоставяно видео, а бяха използвани и вече монтирани статични и динамични камери. На този етап камерите са главно в Югозападна България, но предстои да бъдат поставени такива в цялата страна, посочи Александър Джартов.

Предстои да подпишем споразумение за сътрудничество с института INSAIT. Изкуственият интелект и високите технологии са част от процеса да намалим щетите, които се нанасят от бедствия, пожари и наводнения, коментира още той.

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Дали ще имаме собствена авиационна техника и средства за помощ за гасене от въздуха зависи основно от това дали има достатъчно средства, предвидени в бюджета, и иницииране на дейности за придобиване на тези летателни средства, коментира Джартов. Той посочи, че такива средства могат да се използват и за спасителни операции.

Александър Джартов посочи, че винаги има нужда от допълнителна наземна техника, защото тя се амортизира. Имаме сключени договори за пожарни автомобили и очакваме доставките, надяваме се да се случат до края на годината. Има 285 автомобила по програма „Околна среда“. Очакваме и 3000 комплекта дрехи за гасене на горски пожари и работа на открито, добави той.

Системата BG-Alert винаги е работила безотказно, коментира още Джартов. Няма случай, в който тя да не е проработила поради техническа причина. Миналата година имахме към 90 случая, в които се наложи да се използва. Тази са около 20, добави той.