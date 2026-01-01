Танкер се запали в Черно море близо до руския град Сочи, в Краснодарския край. Плажовете на федералната територия Сириус са временно затворени, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на местната администрация.

По-рано в местни медии се появи видео с горящ плавателен съд в черноморски води срещу централната част на Сочи, отбелязва ТАСС.

"В акваторията на Черно море се запали танкер. За да се гарантира безопасността на гражданите, плажовете на Сириус ще останат временно затворени. Извършва се постоянно наблюдение на състоянието на водата и въздуха съвместно с Росхидромет (руската хидрометеорологична служба - бел. ред.)", написа в канал си в приложението Телеграм Дмитрий Плишкин, ръководител на администрацията на федералната територия Сириус, която се намира в Краснодарския край.

За момента местните власти не посочват причината за пожара на борда на танкера, уточнява Ройтерс.