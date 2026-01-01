Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри проект за инвестиционен разход за придобиване на 155 mm самоходни гаубици по линия на инструмента SAFE.

Придобиването на 155 mm самоходни гаубици е един от основните приоритети, заложени в „Плана за развитие на Въоръжените сили на България до 2026 г.“ и в „Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на България 2032“.

Основна цел на проекта е повишаване на способностите на сухопътните формирования за водене на контрабатарейна борба, непосредствена огнева поддръжка на маневрените формирования и поразяване на резервите на противостоящите сили. С неговата реализация ще бъдат придобити нови 57 самоходни гаубици, боеприпаси и съответното спомагателно оборудване за нуждите на Сухопътните войски.

С решението на Министерския съвет се упълномощава министърът на отбраната да проведе преговори и да подпише Поръчки за съвместно придобиване на 155 mm гаубици CAESAR и на 155 mm боеприпаси, към проект „Развитие на способностите за артилерийска поддръжка, чрез придобиване на 155 mm гаубици“ с министъра на отбраната на Френската република.

Съвместното придобиване на 155 mm гаубици ще осигури преодоляването на дефицита от способности в областта на индиректната огнева поддръжка във формированията на Сухопътните войски за осигуряване на суверенитета на България и изпълнението на съюзните ангажименти в колективната отбрана на НАТО.

Междувременно Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Програмно споразумение между Министерство на отбраната на България и Федералното министерство на отбраната на Федерална Република Германия за съвместно придобиване на допълнителни пет зенитно-ракетни системи IRIS-T SLM по линия на инструмента SAFE.

Чрез Програмното споразумение и Допълнение към договора за доставка с „Diehl Defence“ ще се реализира проектът за придобиване на системи за противовъздушна отбрана „IRIS-T-SLM“ за повишаване на способностите на Военновъздушните сили в съответствие с изискванията на средата на сигурност.