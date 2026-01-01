Алберт Попов завърши на десето място в слалома в Леви, Финландия, първия за сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини. Това е най-доброто му класиране на тази писта.

„Първият старт за сезона вече е факт. Записах десето място в Леви и моето най-добро класиране тук. За толкова равнинни участъци съм изключително доволен от карането си днес“, каза Попов във видео, публикувано от Българската федерация по ски.

Българинът беше 18-и след първия манш, но във втория направи пето време и се изкачи с осем места. Той завърши с общо време 1:49.55 минути. Попов беше особено силен в най-стръмната част на пистата, където във втория манш мина най-бързо от всички скиори.

„В стръмното, разбира се, успях да развия потенциала си и съм страшно доволен от новия материал, екипа и как функционира всичко. Смятам, че предстоят много хубави неща занапред“, каза той.

Слаломът спечели бразилецът Лукас Пинейро Бротен, който триумфира в Леви за втора поредна година. Той водеше след първия манш и въпреки някои неточности във втория запази преднината си. Бротен завърши за 1:48.04 минути.

Втори остана французинът Клеман Ноел, на 0.56 секунди, а трети швейцарецът Лоик Меяр, на 0.73 секунди. В първата петица са още шведът Фабиан Акс Шварц и италианецът Алекс Винатцер, който направи най-доброто време във втория манш, 54.42 секунди.

Следващият старт на Попов в Световната купа е в Гургъл, Австрия.