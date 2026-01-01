Апелативният съд в София потвърди решението на Окръжния съд в Кюстендил за отлагане на предаването на Васил Михайлов на Гърция. Той е известен като „прокурорския син“. Решението е окончателно, съобщиха от съда.

Гръцките власти са издали Европейска заповед за арест срещу Михайлов на 11 септември 2026 г., за да бъде съден в Гърция. Окръжният съд в Кюстендил е допуснал заповедта за изпълнение с решение от 27 октомври, но е отложил фактическото предаване.

Съдът в Кюстендил отложи предаването на Васил Михайлов на гръцките власти

Михайлов ще бъде предаден на Гърция едва след като приключат делата срещу него в България с влязла в сила присъда. Ако бъде осъден на затвор, предаването ще стане, след като изтърпи наказанието. В България срещу него има дело, което вече е на втора инстанция в Софийския градски съд, както и досъдебно производство, водено от Главна дирекция „Национална полиция“.

Апелативният съд потвърди и мярката „задържане под стража“ за целите на предаването. Тя ще влезе в сила, когато приключат делата в България или когато Михайлов изтърпи наказанието си.