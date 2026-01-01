Окръжният съд в Кюстендил допусна изпълнението на Европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти на Гърция спрямо Васил Михайлов от Перник, известен в публичното пространство като прокурорския син, но постанови предаването му да бъде отложено до приключване на висящите срещу него наказателни производства в България и изтърпяване на евентуално наложените наказания.

БТА

Решението е постановено на основание чл. 52 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. То подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в петдневен срок. Защитникът на Михайлов каза пред журналисти, че ще вземе решение дали да обжалва присъдата.

БТА

Припомняме, че Европейската заповед за арест е издадена във връзка с разследване в Гърция за шест престъпления, за които се твърди, че са извършени през август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Според материалите по делото обвиненията са свързани с участие в организирана престъпна група, въоръжени грабежи и причиняване на тежка телесна повреда. Пред съда днес Михайлов заяви, че иска да бъде предаден на гръцките власти.

Производството се разглежда от Окръжния съд в Кюстендил, тъй като Михайлов е настанен в затвора в село Самораново, община Дупница. Срещу него в България се водят две наказателни производства, по които той е обвиняем. На 2 ноември предстои въззивно заседание по едно от тях, пред Софийския районен съд, стана известно днес по време на заседанието в Кюстендил.

БТА

Васил Михайлов изтърпя ефективна присъда от една година и осем месеца лишаване от свобода. След изтичането ѝ той остана в ареста по производството за изпълнение на Европейската заповед за арест, като мярката му за неотклонение „задържане под стража“ беше потвърдена от Софийския апелативен съд.