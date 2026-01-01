Васил Михайлов, известен като „прокурорския син", се е сбил тази сутрин в затвора в Бобов Дол, това съобщи правосъдният министър Николай Найденов.

Откакто е там има общо три нарушения - отказал е да бъде тестван за алкохол при пристигането му и две сбивания, включително въпросното днес сутринта. От затвора са поискали да се промени режимът му на излежаване на присъдата от общ в по-тежък, каза още Найденов.

На 22 май вечерта Михайлов беше заловен при специализирана полицейска операция в София. Той се укриваше от властите след осъдителна присъда и избегна влизането в затвора.

Той бе променил външния си вид - с брада и дълга коса, затова трудно е можел да бъде разпознат, каза на брифинг пред журналисти тогава главен комисар Мартин Златков, директор на ГДБОП. Главен комисар Златков уточни, че Михайлов е открит и задържан пред вход на блок в столичния квартал "Свобода". Той добави, че Михайлов е бил изненадан и не е оказал съпротива при задържането.

Работата по случая е продължила повече от два месеца. Проведени са били поредица от изключително сложни и опасни оперативно-издирвателни мероприятия, в резултат на които Михайлов е локализиран на територията на София и задържан. "Предполагаме, че това е един от поредните адреси, които е посещавал с цел да се укрива, тъй като явно територията на Перник е била прекалено тясна за него и е преценил, че на територията на град София ще бъде по-добре защитен", посочи Златков.

Междувременно от прокуратурата съобщиха, че предстои изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1,8 години “лишаване от свобода”. Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийският районен съд е постановил 4 години “лишаване от свобода”, както и по водени срещу него други досъдебни производства, информираха от държавното обвинение.