На 29 май прокуратурата привлече като обвиняем мъж за грабеж в София, съобщиха от обвинението.

На 25 май на ул. проф. Йосиф Фаденхехт“, той е задигнал злато за 8 960 евро от италиански гражданин, като употребил за това сила.

На 31 май му е наложен постоянен арест. Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият.

СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от мъжа. Тази опасност се извежда от обремененото съдебно минало на обвиняемия, който е многократно осъждан за различни по вид престъпления, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Разследването по случая продължава.