Почина журналистът Христо Богданов. Тъжната вест съобщи Ники Кънчев в профила си във Фейсбук.

„Една от Дарик легендите си е тръгнал рано рано тази сутрин! В родния си Търговище от мозъчен кръвоизлив е починал Колегата, Приятеля, Човека Христо Богданов!“, пише той.

В продължение на повече от 10 години Христо Богданов бе водещ на токшоуто „Понеделник вечер“ в ефира на Дарик радио.

За него Ники Кънчев пише: „Уникален меломан, ужасно начетен, той общуваше дори със световните звезди като равен с равен“. Кънчев публикува и снимка от интервю на Богданов с барабаниста на „Дийп Пърпъл“ Иън Пейс.