Категорично заявявам, че не съм оказвал неправомерен натиск върху никого. Това заяви в позиция до медиите апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев във връзка с публично оповестена информация за подаден сигнал срещу него от служител на МВР. Сигналът е за оказан натиск и неправомерни действия.

„Никога не съм си позволявал да упражнявам неправомерен натиск, принуда или друго незаконосъобразно въздействие спрямо когото и да било“, пише Стоев. Той подчертава, че в качеството си на прокурор и административен ръководител винаги е поддържал професионални отношения и добро институционално взаимодействие с органите на МВР и в този контекст е провеждал множество служебни срещи, свързани с координация и организация на съвместната работа.

Уважавам компетентността на институциите, на които е възложена проверката по сигнала, и ще съдействам изцяло за нейното обективно и всестранно изясняване, посочва апелативният прокурор и допълва, че до приключването ѝ няма да коментира конкретни факти и обстоятелства по случая.

Стоев изразява загриженост, че в рамките на кратък период от време са отправени публични обвинения и към други прокурори от района на Апелативна прокуратура – Пловдив. Надявам се всички поставени въпроси да получат своя институционален отговор по законоустановения ред, така че магистратите да могат спокойно, независимо и отговорно да изпълняват своите служебни задължения, се казва още в позицията.