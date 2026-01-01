От днес - 2 юни, за ремонт на фуга на мостово съоръжение се променя организацията на движение в платното за Свиленград между 27-и и 29-и км на АМ "Марица“. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

За изпълнението на дейностите в участъка в област Хасково ще се ограничи преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 50 км/ч.

Очаква се ремонтните работи да продължат до средата на юли, допълват от АПИ.