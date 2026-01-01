Временни ограничения и промени в организацията на движението ще бъдат въведени на път I-1 през Кресненското дефиле и в участък от АМ „Хемус“ заради ремонтни дейности и полагане на пътна маркировка, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ограничението през Кресненското дефиле

От 12 ч. утре - 14 май, до 12 ч. на 16 май /събота/ се ограничава движението в посока Кулата в участък от път I-1 през Кресненското дефиле при „Малкия тунел“. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващите към Кулата ще се пренасочват по обходния път на „Малкия тунел“, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км/ч.

Ще се променя организацията на движение в участък на АМ „Хемус“ в област Ловеч

Утре - 14 май, от 8 ч. до 17 ч. за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение от 71-ви до 74-и км на АМ „Хемус“ в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.