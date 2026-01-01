Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се извършват в Пневмо-фтизиатричното отделение на областната Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Свети Пантелеймон“ в Ямбол от 15 до 19 юни, съобщиха от лечебното заведение.

Скринингът за заболяването ще е от 12:00 до 15:00 часа в петте дни. Освен оценка за риск от инфекцията, на съмнителните за туберкулоза пациенти ще се извършват допълнителни прегледи и изследвания.

Седмицата на отворените врати е част от кампанията на Министерството на здравеопазването в рамките на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България. Целта ѝ е намаляване на заболяемостта в страната, повишаване на осведомеността за здравните, социални и икономически последици от туберкулозата.

Един новооткрит случай на туберкулоза бе регистриран в Ямбол при безплатните профилактични прегледи в МБАЛ „Свети Пантелеймон“ в периода 23 – 27 март т.г. По данни на Регионалната здравна инспекция през 2025 г. в област Ямбол са регистрирани 18 случая на туберкулозна инфекция.