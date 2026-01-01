В градове в цяла България вчера и днес беше почетена 189-годишнината от рождението на Апостола на свободата Васил Левски.

Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски, е роден на 18 юли (6 юли ст. ст.) 1837 г. в Карлово в семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина Василева Караиванова. Той е идеолог на българската национална революция, организатор и ръководител на българското националноосвободително движение. След смъртта му в широка употреба влиза прозвището Апостола на свободата или само Апостола, за което заслуга има писателят Иван Вазов.

Апостолът на свободата Васил Левски облече в слово и в плът въжделенията на един народ, който искаше свободата си и въплъти в здрава нишка нравствените, политически и обществени стремежи на българския народ, за да ги превърне в национален идеал, който е неподвластен на времето. Това каза президентът Илияна Йотова в словото си в Карлово на церемонията за честването на 189 години от рождението на Апостола.

Карлово отбеляза тържествено 189-ата годишнина от рождението на Васил Левски на едноименния площад в града, където се състоя традиционната тържествена заря-проверка. На площад "Васил Левски" в родния град на Апостола държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили прие строя на представителните части на Българската армия. Пред паметника на Васил Левски беше положен "гирлянд на славата". Венци и цветя бяха поднесени от името на президента, председателя на Народното събрание, министри, областния управител на Пловдив, кметове на населени места, политически партии, родолюбиви организации, признателни българи.

С делото Левски и неговите съратници правят възможно възстановяването на българската държавност и укрепването на българската нация. Но държава без силна нация, която да има перспектива, сила, национални цели и идеали, представлява една територия, каза в словото си кметът на Карлово Емил Кабаиванов.

С полагане на цветя в Благоевград беше почетена 189-ата годишнина от рождението на Васил Левски, съобщиха от общинската администрация. Церемонията, в знак на признателност към живота и делото на Дякона, бе от 10:00 ч. пред бюст-паметника на Васил Левски на едноименния площад в областния център.

Бюст-паметникът на Васил Левски в Морската градина в Бургас беше почистен по повод 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата. За акцията по почистване съобщиха организаторите на инициативата – бургаските журналисти братята Кеворк и Степан Дадурян. Тя се реализира с подкрепата на Община Бургас и Консорциум „Почистване Бургас“.

С военен ритуал и церемония по полагане на венци и цветя Варна почете 189 години от рождението на Васил Левски. Честването се състоя пред паметника на Апостола на свободата в Алеята на възрожденците в Морската градина в града. Пред живота и делото на великия българин склониха глави областният управител Марио Смърков, кметът на Варна Благомир Коцев, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, представители на политически партии, общественици, граждани.

С военен ритуал във Велико Търново вчера бяха чествани 189 години от рождението на Васил Левски. Почетният караул пред паметника на Апостола в центъра на града прие полк. Стефан Маринов от Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“. Слово за живота и делото на Апостола на свободата произнесе заместник-председателят на Общински комитет „Васил Левски“ проф. Петко Петков. Той разказа за неговото образование, за вярата му, за идеите, идеалите и посланията му.

С общоградско поклонение пред паметника на Васил Левски в Добрич беше отбелязана 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата. В церемонията участваха Духовият оркестър при Общински културен институт „Добрич“ с диригент Росица Бояджиева-Вълчева и възпитаниците на театрална студия „Зорница“ към Народно читалище „Йордан Йовков – 1870“ Моника Димитрова и Денислав Йорданов, с ръководител Ема Георгиева.

С поднасяне на венци и цветя пред паметника на Васил Левски при Ларгото в Кюстендил бяха отбелязани 189 години от рождението на Апостола. В слово на церемонията беше казано, че в българския календар има дати, като 18 юли, които не измерват просто изминалите години, а надеждата на един народ. „Днес не просто си спомняме за Васил Левски. Днес благодарим, че той се е родил. Защото има хора, чието рождение променя съдбата на народа. Има личности, които не принадлежат единствено на своето време", бе посочено в празничното слово.

С гражданско поклонение пред паметника на Васил Левски в двора на Къкринското ханчe започна отбелязването на 189 години от рождението на Васил Левски. Представители на институции и граждани поднесоха венци и цветя в знак на почит. „Днес сме тук да отбележим рождената дата на Апостола на свободата – на това емблематично място, където в далечната 1872 г., на Стефановден, той губи своята свобода, за да ни я дари на нас, простосмъртните българи“, каза в словото си кметът на община Ловеч Страцимир Петков.

С поднасяне на венци пред паметника на Васил Левски в Монтана беше отбелязана 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата. Представители на Община Монтана и Областната администрация, културни институции, общественици и граждани отдадоха почит пред паметта на Васил Левски. Венци и цветя поднесоха областният управител Иван Каменов, заместник областният управител Зорница Михайлова, председателят на Общинския съвет в Монтана Иво Иванов, заместник-кметовете Тихомир Антонов и Станислав Станоев, представители на институции и граждани.

С тържествен ритуал и шествие в Левски отбелязаха 81 години от обявяването на селището за град и 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Началото на честванията бе поставено с издигане на знамената на България, Европейския съюз и Община Левски. Благодарствен молебен за здраве, успех и просперитет на жителите на Левски отслужи отец Георги Калчев. Гордеем се, че Денят на Апостола Левски е Ден и на нашия град Левски – нашият дом, нашата любов и грижа, нашето ежедневие и бъдеще, каза в словото си кметът на община Левски Любка Александрова. Тя направи равносметка за развитието на Левски, като подчерта, че общината е една от водещите в област Плевен.

Пловдив отбелязва 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски с военен ритуал, включващ полагане на венци и цветя и официално слово пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика, съобщиха от общинския пресцентър. Всяка година на тази дата пловдивчани, гости и официални лица отдават почит към паметта на една от най-светлите фигури в българската история. В церемонията участваха представителни формирования от Пловдивския гарнизон, военен духов оркестър, венценосци, представители на местната власт, членове на Общински комитет „Васил Левски“, Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Национално дружество „Традиция“ и комитет „Родолюбие“.

Най-важният урок на Левски е, че истинската сила се доказва не с думи, а с дела. Това каза директорът на Основно училище „Васил Левски“ в Разград Нели Стоянова в словото си по повод отбелязването на 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата. Тя посочи, че делото на Апостола надхвърля границите на времето и остава пример за поколенията. Стоянова отбеляза, че името на Васил Левски има особено значение за училището.

Пред паметника на Васил Левски в Силистра беше отбелязана 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата. Възпоменателната церемония беше организирана от Община Силистра, Общинския комитет „Васил Левски“ и Общинския клуб „Христо Ботйов“. В словото си заместник-кметът на общината Стелиян Стойчев припомни, че идеалите на Левски продължават да бъдат нравствен ориентир и днес.

С възпоменателна церемония и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в Сливен беше отбелязана 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата. На събитието присъстваха военнослужещи, граждани и представители на местната власт, областната администрация и обществени организации. По време на церемонията беше подчертано, че личността на Апостола продължава да обединява поколенията около ценностите на свободата, честността, равноправието и саможертвата в името на България.

С военни почести и поднасяне на венци и цветя пред бюст-паметника на Васил Левски в София беше отбелязана 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата. Венци и цветя бяха поставени от името на президента, председателя на Народното събрание, премиера, кмета на Столичната община, министъра на отбраната, началника на отбраната, Конституционния съд, парламентарните групи на „Прогресивна България“, ГЕРБ – СДС, ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“, Министерството на културата и председателя на Столичния общински съвет.

Нека всеки ден си спомняме заветите на Васил Левски. И нека помним, че 189 години са част от нашето минало, но и от нашето бъдеще. Това каза заместник-кметът на община Стара Загора Милена Желева в словото си по време на общоградския ритуал в града, с който бе отбелязана годишнината от рождението на Апостола. Събитието беше организирано от местната администрация и Втора Тунджанска механизирана бригада.

В навечерието на 189-годишнината от рождението на Васил Левски в Търговище бе открит паметник на Апостола. Той е изграден по инициатива на „Ротари клуб – Търговище“ със средства, набрани от организацията чрез дарителска кампания. На тържественото събитие присъстваха президентът на България Илияна Йотова, представители на държавната и местната власт, духовенството, обществени организации, културни дейци, дарители, медии и граждани. Военен ритуал изпълниха офицери и курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново и Военния духов оркестър към университета.

В Хасково беше отбелязана 189-годишнина от рождението на Васил Левски с тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на революционера, който се намира в двора на Средно училище „Васил Левски“. В церемонията, организирана от Община Хасково и военното формирование 52 740, участваха представители на местната власт и политически формации, военнослужещи, обществени организации и граждани.