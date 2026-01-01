Жертвите, причинени от двойното земетресение във Венецуела на 24 юни, вече са над 5000, показват нови, неокончателни данни, оповестените от председателя на парламента Хорхе Родригес, предаде Франс прес.

Най-малко 5069 души са загинали при разрушителните трусове с магнитуд 7,2 и 7,5, които разлюляха северната част на страната в интервал от едва 39 секунди. Най-тежко пострада щатът Ла Гуайра, който се намира близо до столицата Каракас.

В данните от четвъртък се съобщаваше за 4930 жертви. Броят на ранените остава непроменен - 16 740 души.

Няма официална информация за числеността на хората в неизвестност. Два дни след трагедията ООН прогнозира, че той може да достигне 50 000 души. Според някои прогнози обаче по-вероятно е изчезналите да са около 10 000.

Близо 20 000 души, останали без дом в Ла Гуайра, са настанени във временни лагери на стадиони, площади и по тротоарите. Спасителните екипи продължават издирването на тела сред развалините на рухналите сгради.

По официални данни над 850 сгради са били повредени, а 190 са се срутили напълно.