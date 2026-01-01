Спасители успяха да извадят жив 43-годишен охранител от подземието на срутил се търговски комплекс по-рано днес, слагайки край на изтощителна многодневна операция, превърнала се в символ на надежда след разрухата от двойните земетресенията, които разтърсиха Венецуела преди осем дни, съобщи Асошиейтед прес.

Ернан Алберто Гил Флорес бе изваден от развалините жив, след като на 24 юни бе затрупан под отломките в подземието на търговския комплекс „Галериас Плая Гранде“, намиращ се в крайбрежния град Плая Гранде в щата Ла Гуайра. Спасителите успяха да установят контакт с него още в събота.

Повече от 50 000 души са в неизвестност след земетресенията във Венецуела

Флорес, който е работел като нощен пазач в комплекса, е бил в малката си кабинка на охраната на търговския център, когато започнал първият трус.

Спасителни екипи от САЩ, Салвадор, Коста Рика, Португалия, Мексико, Чили и Венецуела разкопаваха отломките в продължение на дни, за да го освободят, като същевременно му осигуряваха вода и въздух чрез сонди и тръба, отбелязва Франс Прес.

Сградата на комплекса се срути при двете последователни земетресения на 24 юни, които бяха с магнитуд съответно 7,2 и 7,5. Плитките и силни трусове повредиха или разрушиха десетки хиляди сгради в северната част на Венецуела, като отнеха живота на повече от 2200 души, а над 11 000 бяха ранени, превръщайки щата Ла Гуайра в най-тежко засегнатия регион в страната.