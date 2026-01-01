Броят на загиналите при двете земетресения във Венецуела от миналата седмица нарасна до повече от 1700 души, съобщи днес по държавната телевизия високопоставеният депутат Хорхе Родригес, цитиран от Ройтерс.

Повече от 5000 души са ранени при бедствието, а над 15 000 венецуелци са останали без покрив над главата си, добави Родригес.

Национални и международни спасителни екипи продължиха работата си през цялата минала нощ, докато семействата на изчезналите не губят надежда, че ще бъдат открити още оцелели, отбелязва Ройтерс.