/ БГНЕС

Силен трус беше усетен отново в Каракас и Ла Гуайра малко след 07:00 часа местно време (14:00ч. българско), предаде АФП. Земетресението бе с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер.

То идва близо пет дни след двойния трус, чийто предварителен брой на жертвите вече достига близо 1500 души

До 28 юни загиналите при двойното земетресение във Венецуела са нараснали до 1450 души. 

По официални данни са засегнати 774 сгради, като 189 от тях са се срутили напълно.

 

 

Организацията на обединените нации оценява броя на изчезналите на около 50 000 души. Експерти предупреждават, че с изминаването на времето надеждите за откриване на оцелели стават все по-малки. 

 

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БГНЕС
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