Силен трус беше усетен отново в Каракас и Ла Гуайра малко след 07:00 часа местно време (14:00ч. българско), предаде АФП. Земетресението бе с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер.
То идва близо пет дни след двойния трус, чийто предварителен брой на жертвите вече достига близо 1500 души
Strong aftershock rocks Caracas as Venezuela battles earthquake aftermath https://t.co/7GJxhveQPI #News— The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) June 29, 2026
До 28 юни загиналите при двойното земетресение във Венецуела са нараснали до 1450 души.
Fuerte temblor sacude a Caracas tras doble terremoto del miércoles https://t.co/qqajbqO5I7 pic.twitter.com/n0O1mejQ31— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) June 29, 2026
По официални данни са засегнати 774 сгради, като 189 от тях са се срутили напълно.
🚨 BREAKING— DC_Global_News (@DC_Global_News) June 29, 2026
A new 4.6 magnitude tremor has struck Caracas and La Guaira, Venezuela, days after a double earthquake. Authorities report 774 buildings were damaged, including 189 that completely collapsed. pic.twitter.com/ZYPVpjWnED
Организацията на обединените нации оценява броя на изчезналите на около 50 000 души. Експерти предупреждават, че с изминаването на времето надеждите за откриване на оцелели стават все по-малки.