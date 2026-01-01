Към момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресенията във Венецуела на 24 юни, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи (МВнР).

Ужас във Венецуела: Апокалиптични сцени след смъртоносния трус (СНИМКИ)

Заради земетресенията във Венецуела е въведено извънредно положение, а международните летища са временно затворени.

Към момента са ограничени телекомуникациите, железопътният транспорт и метрото.

Очаква се актуална информация от посолството на България в Бразилия, което отговаря и за Боливарска република Венецуела, допълват от МВнР.

Временният президент на Венецуела Делси Родригес обяви по-рано днес, че засега са потвърдени най-малко 32 жертви на двете силни земетресения тази нощ с магнитуд 7,5 и 7,2 в района на столицата Каракас, предаде Ройтерс. По думите ѝ ранените са най-малко 700.